İstanbul’da havası en kirli ilçeler Kartal ve Esenyurt

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dason günlerde puslu ve kirli bir havanın hakim olduğu gözlendi. Özellikle Kartal, Esenyurt ve Fatih'te hava kirliliği 'sağlıksız' denebilecek seviyeye ulaştı. Uzmanlara göre, puslu ve kirli havanın nedeni ise Türkiye'nin yüksek basınç alanı etkisinde olması ve buna bağlı olarak sıcaklığın yükseklikle azalması gerekirken artması. Bu nedenle de egzoz dumanları, fabrika bacalarından çıkan kirleticiler dağılamıyor ve yere yakın seviyede kalan kirli havayı solumak zorunda kalıyoruz. Özellikle havanın en kirli olduğu Esenyurt, Kartal ve Fatih ilçelerinde yaşanabilecek solunum yolu rahatsızlıklarına karşı uyarılarda bulunan uzmanlar bu bölgelerde yaşayan insanların tedbir almalarını istedi.