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merkezli operasyonunda flaş gelişme: 157 şüpheliden 139’u yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün yapılanmasına yönelik düzenlenen merkezli 43 ilde düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonda 157 şüpheliden 139’unun yakalandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 39 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı.

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 18:10 ABONE OL
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 157 şüpheliden 139’u yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen planlı soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 43 farklı ilde 101'i muvazzaf toplam 157 Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup Astsubay rütbesinde asker şahıs şüpheliye yönelik, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlenmişti.

Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli hakkında operasyon tarihinden önce başka yer birimlerince işlem yapıldığından yakalama ve gözaltı kararının iptali ile dosyalarının ilgili yere gönderilmesi talimatı verildi.

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Kalan şüphelilerden 139'u yakalanırken yakalanan şüphelilerden; 1'i değişen delil durumuna göre kolluk biriminden serbest bırakıldı. 39'u etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından bahisle serbest bırakıldı.

Eş zamanlı operasyon tarihinden bugüne kadar işlemleri tamamlanan 99 şüphelinin 51 ayrı soruşturma evrakı üzerinden işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kolluk birimlerince alınan ifadelere göre itirafçı oranının yüzde 29 olduğu, 16 şüphelinin firari konumda olup, muvazzaf şüphelilerin tamamının açığa alındığı öğrenildi.

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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 157 şüpheliden 139’u yakalandı
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