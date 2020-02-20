Millet Kütüphanesi bugün açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla bugün açılacak.Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma niteliği taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek kütüphaneden yararlanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, herhangi bir işlem yapmadan mevcut turnikelerdeki haznelere kimlik kartlarını okutarak kütüphaneye giriş yapabilecek.Henüz 15 yaşını doldurmamış kullanıcılar, giriş bankolarından alacakları "hızlı giriş kartı" ile kütüphaneden faydalanabilecek. Kütüphaneye üyelik işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.