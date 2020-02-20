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uyruklu düzensiz göçmeni Yunan askerleri bu hale getirdi!

Yunan hudut askerlerince Meriç Nehri'ndeki adacıkta darbedildiğini öne süren uyruklu düzensiz göçmen, Edirne'de tedavi edildi.Mısırlı 36 yaşındaki Mahmud Muhammed, tedavisi sonrası gönderildiği Edirne Göç İdaresinde yaptığı açıklamada, yanındaki Suriyeli düzensiz göçmenle yasa dışı yolla 'a geçmek için Meriç Nehri'ne girdiklerini söyledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 15:05 ABONE OL
Mısır uyruklu düzensiz göçmeni Yunan askerleri bu hale getirdi!

Mısırlı 36 yaşındaki Mahmud Muhammed, tedavisi sonrası gönderildiği Edirne Göç İdaresinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanındaki Suriyeli düzensiz göçmenle yasa dışı yolla 'a geçmek için Meriç Nehri'ne girdiklerini söyledi.

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Mısır uyruklu düzensiz göçmeni Yunan askerleri bu hale getirdi!
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