Mısır uyruklu düzensiz göçmeni Yunan askerleri bu hale getirdi!
Yunan hudut askerlerince Meriç Nehri'ndeki adacıkta darbedildiğini öne süren Mısır uyruklu düzensiz göçmen, Edirne'de tedavi edildi.Mısırlı 36 yaşındaki Mahmud Muhammed, tedavisi sonrası gönderildiği Edirne Göç İdaresinde yaptığı açıklamada, yanındaki Suriyeli düzensiz göçmenle yasa dışı yolla Yunanistan'a geçmek için Meriç Nehri'ne girdiklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 20.2.2020 14:41Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 15:05ABONE OL
Mısırlı 36 yaşındaki Mahmud Muhammed, tedavisi sonrası gönderildiği Edirne Göç İdaresinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanındaki Suriyeli düzensiz göçmenle yasa dışı yolla Yunanistan'a geçmek için Meriç Nehri'ne girdiklerini söyledi.