Mustafa Elitaş: TBMM’de askerler tarafından tehdit edildim

AHABER ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş tarihi bir açıklamada bulundu.Elitaş, 26 Haziran 2009'da askerlerin TCK'nın 250. maddesine giren suçları işlemesi durumunda sivil savcılıklar tarafından kovuşturulmaları ve sivil mahkemelerce yargılanmaları ilkesini getiren değişikliğin kabul edildiği gecenin sabahında TBMM'ye dört üst rütbeli askerin geldiğini belirtti. Elitaş, askerlerin kanunu onaylayan bir başka milletvekiliyle konuşarak, "Sen bunu imzaladın imzalamaya ama Elitaş nasıl imzalar, onun oğlu asker değil mi?' sözleriyle kendisinin oğlu yoluyla tehdit edildiğini söyledi. Elitaş, konuyu ilk olarak gündeme getiren Deniz Baykal'ın da askerler tarafından tehdit edilmiş olabileceğini kaydederek şöyle devam etti:"Oğlum er olarak görev yapıyor. Şubat 2009'da askerlik görevine başlamış demek ki bize böyle bir uyarıda bulunanlar sayın Baykal'a da uyarıda bulunmuş. Diyorlar ki 'Genelkurmay teyakkuz halinde askere darbe yaptınız.' Daha sonra aynı cümleyi sayın Baykal kullanıyor. Ne darbesi diyoruz bu AB ilerleme raporu doğrultusunda hazırlanmış bir şeydir ve ittifakla yaptık. Aniden ortaya çıkan bir hadise değil."

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