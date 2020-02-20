SON DAKİKA HABERİ! Uyuşturucu tacirleri "Sıtma" ve "Ateş"e yakalandı

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SON DAKİKA HABERİ! tacirleri "Sıtma" ve "Ateş"e yakalandı

'nde gerçekleştirilen son dakika operasyonlarından flaş bilgiler geldi. Buna göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki narkotik dedektör köpekler "Sıtma" ve "Ateş", uyuşturucuyla mücadelede suç ve suçlulara geçit vermiyor. İşte SITMA VE ATEŞ'in katıldığı son dakika operasyonuna ilişkin çarpıcı bilgiler ve ayrıntılar...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 17:17 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Uyuşturucu tacirleri Sıtma ve Ateşe yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son dakika talimatıyla uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 20 Ocak-17 Şubat tarihlerinde düzenlenen 15 ayrı operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Son dakika bilgisine göre Jandarmanın ekibe yeni dahil ettiği hassas burunlu özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri "Sıtma" ve Ateş", güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı oluyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstanbul'dan, Kocaeli'ye uyuşturucu madde getirerek piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, plakası tespit edilen aracı takibe aldı. Gebze ilçesinde "dur" ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler, jandarma aracına çarparak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda 1 kilo 760 gram metamfetamin ele geçirildi.

ESRAR VE HAP BULUNDU

Bu arada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpeği Sıtma'nın tepki vermesi üzerine 2 bin 475 uyuşturucu hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar bulundu.

ATEŞ VE SITMA'NIN ROLÜ

"Ateş" ve "Sıtma"nın da katıldığı 20 Ocak-17 Şubat tarihlerindeki operasyonlarda, toplamda 1 kilo 763 gram metamfetamin, 2 bin 475 uyuşturucu nitelikli hap, 2 kilo 34 gram bonzai, 617 sentetik ecza, 33 gram esrar, 22 gram kenevir tohumu, 8 kenevir, 43 tabanca fişeği, bir tabanca, 1 av tüfeği ve suçtan elde edilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

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