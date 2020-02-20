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: 'nin kirli kongre oyunu! Çocukları kullanıyorlar...

haberine göre, binasına önünde tutan aileler ie HDP'liler arasında gerginlik çıktı. HDP’lilerin, çocuklarının fotoğraflarına bakıp güldüklerini belirten aileler tepki gösterdi. Binaya girmek isteyen aileleri polisler güçlükle engelledi. Öte yandan HDP'nin 23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştireceği kurultaya çocukları zorla götürmek istediği iddia edildi. Oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Dün yüzlerce HDP'li sokaklara girmişti. Broşür dağıtıyorlardı. Ayın 23'ünde Ankara’da kongre olacağını, otobüsle götürülüp getirileceklerini söylüyorlardı. İradesi olmayan çocukları zorla Ankara'ya götürmek istiyorlar. Kongreyi kalabalıklaştırmak istiyorlar. Çocuklarla kongre olmaz" dedi.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 16:35 ABONE OL
Son dakika: HDP'nin kirli kongre oyunu! Çocukları kullanıyorlar...

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Aileler, oturma eylemlerini sürdürdükleri sırada parti binasına gelen HDP'lilerin, çocuklarının fotoğraflarına bakıp güldüklerini ileri sürmesiyle olay çıktı. Parti binasına girmek isteyen aileler, polis tarafından engellendi. Çıkan gerginlikte oturma eylemindeki bazı kadınlar fenalaştı, bazıları da binanın camlarını kırdı.

KİRLİ OYUN ORTAYA ÇIKTI

Oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP milletvekilleri, yöneticileri ve parti çalışanları kendilerini görmezden geldiklerini söyledi.

Aydın, 23 Şubat günü Ankara'da yapılacak HDP'nin kongresine çocukların katılmaması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Bizi görmezden geliyorlar. Sur ilçesinde oturuyorum. Dün yüzlerce HDP'li sokaklara girmişti. Broşür dağıtıyorlardı. Ayın 23'ünde Ankara'da kongre olacağını, otobüsle götürülüp getirileceklerini söylüyorlardı. İradesi olmayan çocukları zorla Ankara'ya götürmek istiyorlar. Kongreyi kalabalıklaştırmak istiyorlar. Çocuklarla kongre olmaz" dedi.

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Son dakika: HDP'nin kirli kongre oyunu! Çocukları kullanıyorlar...
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