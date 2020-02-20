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'dan sınır birliklerine tank sevkıyatı

Suriye sınırına tank sevkıyatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ’dan ki birliklerden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye’den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 14:29 ABONE OL
TSK'dan sınır birliklerine tank sevkıyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa'dan ki birliklerden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye'den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.

9 TIRA YÜKLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlip'te devam eden harekat kapsamında kontrol noktalarını genişletmek adına Şanlıurfa'dan yola çıkan 1 iş makinesi olmak üzere toplamda 9 araçlık tırlara yüklenmiş tanklar, İslahiye'den geçiş yaparak Suriye'ye deki sınır birliklerine doğru devam etti.
Sevkıyatın devam edeceği öğrenildi.

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TSK'dan sınır birliklerine tank sevkıyatı
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