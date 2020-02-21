Başkan Erdoğan ile görüşen DMD hastası Çağlar'ın hayali gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek yardım isteyen DMD hastası Çağlar Özyiğit'in hayali gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalarına başlanan İstanbul'un ilk kas ve sinir hastalıkları merkezi hizmete girdi.

İstanbul'un ilk kas ve sinir hastalıkları merkezi olan "Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kas ve Sinir Hastalıkları Merkezi" açıldı. Açılışa İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu katıldı. Ortalama 300 hastaya hizmet verecek olan tam teşekküllü fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde hastaların ayakta ya da yatarak tedavisi yapılacak. Toplam bin 620 metrekare olan merkezde fizik tedavi ünitesi, robotik tedavi ünitesi, spinal deformite tedavi üniteleri ve hidroterapi havuzu bulunuyor. Toplam 4 adet Kas ve Sinir Hastalıkları Heyet Polikliniği olan merkezde hastaların tanı, tedavi ve rehabilitasyonunda fiziksel tıp ve rehabilitasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile nöroloji gibi çeşitli branşlarda sağlık hizmeti verilecek.

DMD HASTASI ÇAĞLAR'IN HAYALİ GERÇEK OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilen kas hastası Çağlar Özyiğit, tedavi süreci için destek istemişti. 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir kez daha görüşen Çağlar'ın hayali gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kas hastalarının tedavileri için hastane isteyen Çağlar Özyiğit ve diğer kas hastaları hastanelerine kavuştu. Kas ve Sinir Hastalıkları Merkezi'nin açılışına annesi Gülgün Özyiğit ile katılan Çağlar Özyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.