Bir kez şehit oldu 75 bin kez doğdu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde darbecilere karşı ilk kurşunu sıkarak darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 46'ncı doğum gününde Niğde'de ve Nevşehir'de anıldı. Şehidin babası Hasan Hüseyin ve kardeşi Soner Halisdemir, onun anısına kurulan Vatan Yıldızları Vakfı'nın Nevşehir Şubesi'nin açılışına katıldı. 15 Temmuz'da şehit düşen Adanalı ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ile Antalyalı Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılıç'ın da katıldığı açılışta, Halisdemir anısına pasta kesildi. Okunan mevlidin adından vatandaşlara lokma dağıtıldı. Soner Halisdemir, "Ağabeyim O karanlık gecede gerçekleştirdiği bu görev ile atası Ulubatlı Hasan, Sütçü İmam ve nice kahramanlarımız gibi Vatan Yıldızı olarak tarihe ismini yazdırdı. Onun şahadeti ile binlerce Ömerler doğdu. Bugüne kadar dünyaya gelen 75 bin minik vatan yıldızı, şehidimizin ismini taşıyor. Babam Hasan Hüseyin Halisdemir şu anda dünyanın en kalabalık torunlarına sahip" dedi. Baba Hasan Hüseyin Halisdemir ise, "Bugün Ömer'imin doğum günü. Ne mutlu bana ki vatanı, milleti ve bayrağı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen bir evlat yetiştirmişim" diye konuştu.

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