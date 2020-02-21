Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'ye komiser yardımcılığı sınavı operasyonunda 8 kişiye adli kontrol

'ye komiser yardımcılığı sınavı operasyonunda 8 kişiye adli kontrol

'da /PDY’ye yönelik düzenlenen komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonunda gözaltına alınan 8 eski komiser, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.2.2020 17:08 ABONE OL
FETÖ'ye komiser yardımcılığı sınavı operasyonunda 8 kişiye adli kontrol

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 2009 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek sınava girecek örgüt üyelerine sınav öncesinde verilmesi ile ilgili olarak "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları ile ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca Samsun merkezli Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ankara, İstanbul, Mersin, Kırıkkale ve Ordu illerinde salı sabahı 1'i aktif çalışan ve 6 ihraç komiser yardımcısı toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 komiser önceki gün mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KOM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 8 eski komiser ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'ye komiser yardımcılığı sınavı operasyonunda 8 kişiye adli kontrol
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN