Osman Kavala, 15 Temmuz’un karar sürecine katıldı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada hakkında beraat ve tahliye kararı verilen ancak 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala'ya yönelik suçlamaların ayrıntıları ortaya çıktı. Kavala hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararında, Kavala'nın darbe girişimi sırasında 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Büyükada Splendit Otelde yapılan toplantı sürecinde, darbe girişiminin organizatörlerinden olan eski CIA ajanı Henri Barkey ve diğer yabancı uyruklu kişi ve kişilerle irtibatlı olarak darbe teşebbüsüne katıldığına dair tespitler olduğu vurgulandı. İletişim analizlerine göre Kavala ile Barkey arasında darbe girişiminden önce 27 Haziran 2016 tarihinde Şişli'de Kavala'ya ait Menka Anonim Şirketi'ne ait işyerinde buluştukları ifade edildi. Devamında ise 30 Haziran 2016'da Diyarbakır'da bir araya gelerek PKK Terör örgütü ile irtibatlı kişilerle buluştukları tespiti olduğu vurgulanan kararda, Barkey'in FETÖ ile olan irtibatları dikkate alındığında kavala ile cep telefonlarının aynı zaman diliminde aynı baz istasyonundan sinyal verdiği ifade edildi. Bunun Kavala'nın darbe teşebbüsünün karar sürecine katılmış olabileceğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delil olduğu anlatıldı. Kararda, Gezi Parkı davasında tahliye edilen Kavala'ya soruşturma kapsamında yöneltilen suçun ağırlığı ve önemi dikkate alındığında, şüphelinin kaçma ihtimalinin olduğu vurgulanarak tutuklama kararı verildiği kaydedildi. Kavala ise savunmasında, darbe girişimine destek olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.

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