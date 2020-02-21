Son dakika: Ceren Damar cinayetinin karar davasında tepki çeken sözler: Maktulenin telefonu açılırsa ne olacak?

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın hunharca katledildiği davanın 4'üncü duruşması başladı. Duruşmaya 100'e yakın avukat katıldı. Damar'ın davasını takip etmek isteyen onlarca kişi mahkeme salonuna akın etti. Duruşma başlamadan salon doldu. Ceren Damar'ın ailesi ve destek verenler duruşma öncesi basın açıklaması yaptı. Aile, 'Adalet bekliyoruz' derken, çevredekilerden büyük destek geldi. Kararın bugünkü duruşmanın ardından açıklanması bekleniyor.

4'ÜNCÜ DAVA GÖRÜLÜYOR

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisiyken 2 Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından katledilen Ceren Damar Şenel cinayeti davasında 4. duruşması görülüyor.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 8 YIL HAPİS İSTEDİ

Sanık Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanıyor. 29 Kasım'da görülen ikinci duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

Yaklaşık 100 avukatın hazır bulunduğu salon, erken saatlerden itibaren tıklım tıklım doldu.

Duruşmanın başlamasıyla Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu'nun davaya müdahillik talebi, "suçtan doğrudan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddedildi.

SANIK AVUKATINDAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Talebin reddedilmesinin ardından savunma yapan sanık avukatı Vahit Bıçak, "Elbette bugün ele aldığımız olayda sanık bir suç işlemiştir. Konuştuğumuz konu cezanın ne olması gerektiği konusudur. Ceren Damar'a adalet için, Hasan İsmail Hikmet'e adalet için buradayız. Sanık ne yapmamıştır? Sanık çoklu bir öldürme yapmamıştır. Sanık burada bir katliam yapmamıştır. Çılgın cinayet de yapmamıştır. Seri cinayet de işlememiştir. Çoklu öldürmeler üç başlık altında karşımıza çıkmaktadır" dedi.

"SİZE HUKUK DERSİ VERECEĞİM"

Vahit Bıçak'ın ifadesi sırasında mağdur avukatları tepki gösterdi. Bu tepkiler üzerine sanık avukatı Bıçak, "Sanık neler yapabilirdiyi neler yapmadıyı anlatıyorum. Size bugün hukuk dersi vereceğim. Sanık kantine gidip elindeki silahın mermisini boşaltabilirdi. Sanık katliam işlememiştir. Silahla taramamıştır. Öğretim odasına dalıp karşısına kim çıktıysa ateş etmemiştir" dedi. Bıçak'ın sözleri salonda tepki çekti.

"MAKTULENİN TELEFONU DEVLET SIRRI GİBİ KORUNUYOR"

Öldürülen Ceren Damar Şenel'in ve sanığın telefonunun incelenmediğini belirten sanık avukatı Bıçak, "Sanığın telefonun incelenmesine ilişkin rapor bulunmamaktadır. Maktulün cep telefonu hafızası, görüşmeler, fotoğraf arşivine hiçbir şekilde ulaşamamıştır. Sanıkla maktul arasındaki ilişki için bu kayıtlara bakılır. Somut olayımızda iki tarafa da bu yapılmamıştır. Maktulenin telefonu açılırsa ne olacak merak ediyoruz. Devlet sırrı gibi korunuyor" dedi. Bıçak gelen tepkilere ise "Karşımızda hukuken katil yoktur sanık vardır" diye karşılık verdi.

ÇOK BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Avukat Bıçak, sanık Hikmet'in cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek, "Sanık, cinsel saldırı mağdurudur. Danışman hocası Ceren Damar ile cinsel ilişkileri vardı. Ceren, Hasan'ı tehdit ederek bu ilişkiyi devam ettirmiştir. Bir kadın cinayeti davası değildir. Karşınızda bu kadar ağır bir suçun mağdurunun oturduğunu unutmayın"Bu, bir kadın cinayeti davası değildir. Karşınızda bu kadar ağır bir suçun mağdurunun oturduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı. Vahit Bıçak'ın sözleri salonda tepkiyle karşılandı.