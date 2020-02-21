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Son dakika haberi: /PDY operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede

Ajanslara düşen son dakika haberine göre /PDY şüphelisi 3'ü kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.2.2020 12:00 ABONE OL
Son dakika haberi: FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla Zonguldak, Ankara, İstanbul, Isparta, Kocaeli, Osmaniye, Konya ve Bursa'da 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

MAHREM İMAMLAR DA VAR

Sağlık kontrolünden geçirilen, M.Y, E.K, F.E.Ö, K.K, F.Y, H.B.B, E.A, H.Z, M.M, M.O, O.D, A.D. ve B.B.P. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye gönderildi.

Aralarında mahrem imamların yanı sıra ev ve yurt abilerinin olduğu şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

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