Son dakika haberi: FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla Zonguldak, Ankara, İstanbul, Isparta, Kocaeli, Osmaniye, Konya ve Bursa'da 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

MAHREM İMAMLAR DA VAR

Sağlık kontrolünden geçirilen, M.Y, E.K, F.E.Ö, K.K, F.Y, H.B.B, E.A, H.Z, M.M, M.O, O.D, A.D. ve B.B.P. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye gönderildi.

Aralarında mahrem imamların yanı sıra ev ve yurt abilerinin olduğu şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.