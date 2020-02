Fahrettin Altun: Hiç kimse kararlılığımızı sınamasın

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştiği telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhatabına İdlib'le ilgili endişelerini ilettiğini belirten Altun, "Rusya'nın Esed rejimine verdiği destek, zaten içler acısı bir halde olan insani krizin daha da kötüye gitmesine neden oluyor. Sınırlarımızda bir milyon mülteciyle ve güvenliğimiz açısından giderek büyüyen bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktayız. Soçi'de Rusya ile bir anlaşma yapmıştık ve bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün tarafların sözlerini tutacağını ve istikrarı sağlamaya çalışacağını ümit ediyoruz. Bununla birlikte kuvvetlerimizi herhangi bir tehdit karşısında korumaktan da çekinmeyeceğiz. Hiç kimse bizim kararlılığımızı sınamasın" ifadelerini kullandı.

We made an agreement with Russia in Sochi and we are trying to honor that agreement. We hope all sides keep their word and work toward stability. But we will not shy away from protecting our own forces against any threats. Nobody should test our resolve.