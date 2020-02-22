Millet Kütüphanesi’ne 7’den 70’e ziyaretçi akını

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Millet Kütüphanesi, ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişinin akınına uğradı. 7'den 70'e herkesin ilgi gösterdiği Millet Kütüphanesi'nde en çok ilgiyi Anadolu ve Selçuklu Sergi salonlarıyla birlikte 220 bin kitabın bulunduğu Cihannüma Salonu ve Çocuk Kütüphanesi gördü. Osmanlı Padişahlarının el yazıları, Divan-ı Lügatit Türk'ün ilk nüshası, Tanzimat Fermanı'nın orijinal hali ve birbirinden değerli nadide eserler kitapseverlerin beğenisi kazandı. Kütüphaneyi hayranlıkla gezen ziyaretçiler, Başkan Erdoğan'a Türkiye'ye böyle bir eser kazandırmasından dolayı teşekkür ettiler. Millet Kütüphanesi'nde bulunan Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi bölümüne çocuklar aileleriyle birlikte gelerek hikâyeler okudu. değerlendirdi.Gençliğimizin baharında böyle bir kütüphaneyi görmek çok hoşumuza gitti. Tarihimizin motifleriyle donatılması da çok iyi düşünülmüş. Millet Kütüphanesi'nde Kitaplarla iç içe olmak biz gençler için büyük şans.Çok güzel ve ince düşünülmüş bir proje. Kimlik kartımızla güvenlik girişinden kolayca geçip kütüphaneye ulaştık. Türkiye'nin kültürel birikimine büyük katkı sağlayacak.Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesiyim. Alanım sanat olduğu için vakit kaybetmeden gelip görmek istedim. Bu Türkiye için inanılmaz büyük bir hizmet.

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