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Son dakika: 'da 500 polisle büyük operasyon! Tek tek yakalandılar

Son dakika gelen bilgilere göre Başkentte eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.2.2020 07:12 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 07:13 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da 500 polisle büyük operasyon! Tek tek yakalandılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli birimlerden 50 ekip ve 500 polisin katılımıyla Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İşletme ruhsatlarını kontrol eden polis ekipleri, mekanlardaki şahıslar üzerinde GBT kontrolü yaptı. Denetimlerde 2 bin 159 kişinin bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 12 kişiyi ise gözaltına alındı.

Ayrıca uygulama kapsamında denetlenen 50 iş yerinden, kurallara uymadığı belirlenen 30'una adli ve idari yönden cezai işlem yapıldı.

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Son dakika: Ankara'da 500 polisle büyük operasyon! Tek tek yakalandılar
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