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: 'daki tarihi alan ile ilgili harekete geçildi! 1500 yıllık tarihi otopark yapmışlardı!

Beyoğlu 'da Ceneviz öncesi Antik dönemden kalma su kuyusu, Osmanlı Dönemi'nden kalma su sarnıcı ile 19. yüzyıldan kalma Kamondo Konağı'nın kalıntılarının otopark olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı. 1500 yıllık tarihi barındıran alandaki araçlar bugün boşaltıldı ve bölge sac plakalar ile çevrildi.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 13:34 ABONE OL
Son dakika: Galata'daki tarihi alan ile ilgili harekete geçildi! 1500 yıllık tarihi otopark yapmışlardı!

Beyoğlu Galata'da Ceneviz öncesi Antik dönemden kalma su kuyusu, Osmanlı Dönemi'nden kalma su sarnıcı ile 19. yüzyıldan kalma Kamondo Konağı'nın kalıntılarının bulunduğu otopark olarak kullanılan alan, içindeki araçlar çıkartılarak boşaltıldı. Ayrıca alanın etrafı sac bariyerlerle çevrildi ve içindeki 6 metre derinliğindeki kuyunun da ağzı kapatıldı.

Antik dönemin, Osmanlı Dönemi'nin ve 19. yüzyılın izlerini taşıyan tarihi yapıların kalıntılarının bulunduğu alan, kaderine terk edilmiş ve çevredeki araç sahipleri tarafından otopark olarak kullanılmaya başlanmıştı. Geceleri evsizler tarafından kullanılan alanın içi çöple, yıkılmış duvarlarıysa yazılarla dolmuş durumdaydı. Antik su kuyusunun, 17. ve 18. yüzyılda kullanılan Osmanlı sarnıcının ve 19. yüzyıldan kalma tarihi Kamondo Konağı'nın kalıntılarının olduğu alan, araçlar çıkartılarak boşaltıldı. Alanın etrafı da sac bariyerlerle çevrildi. Ayrıca konağın bahçe bölümünde bulunan yaklaşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen 6 metre derinliğindeki her an tehlike yaratabilecek kuyunun ağzı da kapatıldı.

2011 YILINA AİT KORUMA KURULU KARARI
Öte yandan Galata'daki tarihi kalıntıların bulunduğu alan için İstanbul İli 2 Nolu Bölge Koruma Kurulu'nun 'Camondo Konağı Rekonstrüksiyonu' isimli projesi kapsamında 22.03.2011 tarihinde alınan 680 nolu koruma kararı bulunuyor.

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Son dakika: Galata'daki tarihi alan ile ilgili harekete geçildi! 1500 yıllık tarihi otopark yapmışlardı!
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