5 terörist tutuklandı

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Mardin'ınKızıltepe ilçesinde Suriye'den kaçak giriş yaparken yakalanan 5 terör örgütü PYD/PKK üyesi tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçak giriş yapmak isteyen E.İ, A.A, C.H, E.E. ve H.H., çelişkili ifadeleri sonrası, etkin pişmanlıktan faydalanan bir başka örgüt üyesinin teşhisi ile yakayı ele verdi. Örgüt mensubu, örgütte bulunduğu dönemde maliye sorumlusu olduğunu, şüphelilere maaşlarını da kendisinin verdiğini beyan etti. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı