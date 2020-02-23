Bak amca öğretmen oldum

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Şaban Ertaştan (22), yeğeni Filiz dünyaya geldiğinde çok mutlu olmuştu. Kısa bir süre sonra da askere gitti. Bu kez de Filiz'in kardeşi Ali dünyaya geldi. Birini hiç görmediği yeğenlerini çok özleyen Şaban Ertaştan, ağabeyinden fotoğraflarını istedi. Ahmet'in vardı ama Filiz'in yoktu. Yazdığı mektuba Filiz'in elinin şeklini çizen ağabeyi, üzerine "Bak amca, bu benim elim" yazıp, Ahmet'in resmini de koyarak kardeşine gönderdi.





HAİNLER ŞEHİT ETTİ

Vatani görevini Şırnak'ta yapan Şaban Ertaştan, 1988 yılında terhisine 3 gün kala, Beytüşşebab'da düzenlenen operasyon sırasında, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. Kuzey Irak'a götürülerek, bir mağarada şehit edildiği ise, künyesinin ve kişisel eşyalarının bir ay sonra yakalanan bir PKK'lı teröristin üzerinden çıkmasıyla anlaşıldı. Naaşı Kuzey Irak'ta olduğu için temsili mezar yapılan Ertaştan'ın eşyaları ailesine gönderildi. Kırıkkale Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği bölümünü bitiren ve Filiz ise şimdi Doğu Anadolu'da görev yapan 25 yaşında bir öğretmen. SABAH'a konuşan Filiz öğretmen, "Amcam, mektup ulaştıktan sonra bana hediye almış ve mektupla birlikte saklamış. Şehit olduktan sonra o mektup eşyalarıyla bize ulaştı. Cenazesi gelmedi ama o halen bizim kalbimizde. Bu mektupta ondan bize en büyük hatıra. Bende öğretmen oldum, amcam gibi vatana millete hizmet etmek için çalışıyorum" dedi. Ertaştan, şehidin, eşyalarının oluşturdukları müzede sergilendiğini söyledi.