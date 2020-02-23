Bakan Albayrak'tan Van açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Van'da depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir mesaj yayınladı.

Albayrak mesajında "İran sınırında gerçekleşen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Duamız enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır" dedi.

İran sınırında gerçekleşen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Duamız enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 23, 2020