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Bakan Albayrak'tan açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı İran'da meydana gelen ve 'ı da etkileyen depremle ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından yayınladığı mesajda Albayrak "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. İşte ayrıntlar;

Giriş Tarihi: 23.2.2020 13:26 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan Van açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Van'da depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir mesaj yayınladı.

Albayrak mesajında "İran sınırında gerçekleşen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Duamız enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır" dedi.

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Bakan Albayrak'tan Van açıklaması
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