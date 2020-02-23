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Başkan Erdoğan ’ın babasının cenaze törenine katıldı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ’ın hayatını kaybeden babası Sinan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 15:07 ABONE OL
Başkan Erdoğan Akif Çağatay Kılıç’ın babasının cenaze törenine katıldı
Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile eski bakanlar, iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.



Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.
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Başkan Erdoğan Akif Çağatay Kılıç’ın babasının cenaze törenine katıldı
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