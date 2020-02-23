FETÖ’cü polisleri hatalı soru ele verdi

Adana merkezli 11 ilde FETÖ/ PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen çoğu ihraç, 26 komiser yardımcısından 11'i tutuklandı. Şüphelilerin 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında hatalı olan sorunun doğru kabul edilen 4 şıkkının yerine yanlış olan 'E' şıkkını, yine çok zor olan bir soruda da doğru şıkkı işaretledikleri anlaşıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında düzenlenen komiser yardımcılığı sınavının doğru cevaplarını sınav öncesinden aldığını tespit ettiği 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri 18 Şubat'ta, Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü halen görevde olan 26 kişi gözaltına alındı.

2009'da girdikleri komiser yardımcılığı sınavındaki çıkan bir soruya şüphelilerin hepsinin 'E' şıkkını işaretledikleri ortaya çıktı. O dönem sorunun hatalı olduğu, 'A,B,C,D' şıklarının doğru kabul edildiği, şüphelilerin ise yanlış olan, 'E' şıkkını işaretlediği öğrenildi. Şüphelilerin yine, çok zor olan bir soruda da doğru şıkkı işaretledikleri anlaşıldı. Bilirkişiler, bu olasılığın çok zor olduğu ve akla mantığa sığmadığı yönünde görüş bildirdi. Yapılan incelemede ise şüphelilerden 18'inin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı da tespit edildi. Şüphelilerden bazıları suçlamayı kabul etmeyerek, sınavı kendi bilgisiyle kazandığını savundu. Çoğunluğu ise etkin pişmanlık yasasından yararlanarak suçu itiraf etti. Komiser yardımcılığı sınavının sorularının doğru cevapların 'çalışma evi' adı altında toplanarak örgüt üyelerine verildiği ortaya çıktı. Sınava katılanlardan sadece yüzde 10'luk kısmının bilebileceği zor soruları, örgüt üyelerinin hepsinin doğru cevapladığı belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen 26 şüpheliden 11'i tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin arandığı belirtildi.