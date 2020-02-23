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İçişleri Bakanı , depremde yaralananları ziyaret etti

İçişleri Bakanı , İran'da yaşanan ve 'ın Başkale ilçesinde hasara neden olan depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti. "Yaptığımız tespit ve tetkiklerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil" diyen Soylu, "Yaşanan depremde 250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta ağır hasar var." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.2.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 22:04 ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde yaralananları ziyaret etti

Bakan Soylu, depremde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Van Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, Başkale ilçesindeyken 5,9 şiddetinde yeni bir depremin meydana geldiğini anlattı.

"Yaptığımız tespit ve tetkiklerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil" diyen Soylu, "Yaşanan depremde 250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta ağır hasar var." dedi.

Depremde 39 vatandaşın yaralandığını, bunlardan 2'sinin yoğun bakımda olduğunu aktaran Soylu, 12 vatandaşın ise taburcu edildiğini kaydetti.

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Diğer yaralıların durumunun, orta ve iyi seviyede olduğunu belirten Bakan Soylu, "Onların da buradaki tedavi sonrasında sağlıklı bir şekilde taburcu olması için dua ediyoruz." diye konuştu.

Bölgede çadırların kurulmasının devam ettiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yardım gıda ve barınma konusunda hem AFAD hem de Kızılayımız kolları sıvamış durumda. Bir taraftan hasar tespitlerimiz devam ediyor. Şu an 2 binin üzerinde sıcak yemek dağıtılıyor üç öğün. Orada çadır kurulumları devam ediyor. Bakan yardımcımız, Başkale'deki kriz merkezinin başında. Sabaha kadar özellikle çadırların kurulumu, soba, yatak, battaniyelerin o bölgeye sevki ve dağıtımı takip edilecek."

Yarından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkımlara başlanacağını belirten Süleyman Soylu, "Bu arada sosyal rehabilitasyon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer kurumlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, diğer yaralıları ziyaret etmek için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine hareket etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde yaralananları ziyaret etti
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