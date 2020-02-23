İdlib için 4’lü zirveyi 5 Mart’ta yapacağız

SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ

BAŞKANRecep Tayyip Erdoğan, Kınık'ın ardından ziyaret ettiği Bergama ilçesinde de halka seslendi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün akşam Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Dün öğlen Sayın Merkel'e, Sayın Macron'a da ifade ettim. Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız. İnşallah bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz.Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur, barış, istikrar var. İnşallah aynı sükunet ortamını 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de de tesis edeceğiz.Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Sakarya'nın evladı, Arifiye'deki tank fabrikasının ne işe yaradığını çok iyi biliyor. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık.