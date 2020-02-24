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’cülere 24 saat canlı hukuk desteği!

Türkiye’de kaçak durumda bulunan şüphelilerine yurtdışına kaçan FETÖ’cülerin üzerinden 24 saat hukuk hizmeti verdikleri ortaya çıktı. Haftalık nöbet çizelgesi hazırlayan FETÖ’cü hukukçular, kaçak FETÖ’cüler için hukuki yardım amacıyla nöbet tutuyor. Hazırlanan nöbet çizelgesinde 24 farklı isim ve yurt dışına ait cep telefonu numaraları bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 24.2.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 09:26 ABONE OL
FETÖ’cülere 24 saat canlı hukuk desteği!

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere 81 ilde topyekûn FETÖ ile iltisaklı kişiler tespit edilerek yargılamaları başlamıştı. Firari konumda bulunan FETÖ üyeleri hakkında ise soruşturmalar halen devam ederken FETÖ'nün yurtdışında kaçarak orada hukuk yapılanması kuran kişilerin sosyal medya üzerinden oluşturdukları hesaplarla Türkiye'de bulunan FETÖ'cülere 24 saat canlı hukuk desteği verdikleri ortaya çıktı.

24 SAAT CANLI DESTEK

FETÖ'ye ait olduğu tespit edilen 'Lawyers İn Exile' isimli sosyal medya hesabından yayınlanan listelerle 24 avukatın 24 saat periyodik şekilde nöbet tutarak paylaştıkları yurtdışı numaralarıyla FETÖ şüphelilerini yönlendirdikleri belirlendi.

Hesapta yayınlanan periyodik cetvelde 24 hukuk danışmanın isimleri ve telefon numaraları şu şekilde:

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FETÖ’cülere 24 saat canlı hukuk desteği!
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