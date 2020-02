İran depremi Van’da sınır köylerini vurdu

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale İlçesindeki sınır köylerini vurdu. Kerpiç evler yıkıldı, 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 39 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD,UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma timleri sevk edildi. Dün sabah İran'ın Hoy kentinde saat 08.53'de yerin 8 kilometre altında meydana gelen deprem ağırlıklı olarak Başkale ve köylerinde hissedilirken, Saray ve Gürpınar İlçelerine bağlı köylerde de küçük çaplı hasarlar oluştu. 5.9'luk depremin ardından bölgede 7'si 4'ün üzenrinde 66 artçı deprem yaşandı. Aynı yerde saat 19.00 sıralarında 5.9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. 75 kişinin yaralandığı İran'daki köylerde 43 evin yıkıldığı açıklandı. Van Başkale'ye bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar Köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enkaz altında kimsenin bulunmadığını duyurdu. Soylu, "Geceye kadar çadırların kurulumunu temin etmeye çalışacağız. Ardından hayvanlar için çadırlar kuracağız ki onlar da soğukta dışarıda kalmasınlar" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Soylu'yu arayarak bilgi aldı.Evleri yıkılanlar için, aile tipi soğuk geçirmeyen 1250 termal çadır köylere ulaştırıldı. Kızılay ekipler de depremin vurduğu 4 köye her türlü araç, gereç ve insani yardım için bölgeye ulaştı. Enkaz kaldırma çalışmalarında, Özpınar köyünde 4'ü çocuk 6 kişinin, Güvenlik köyünde de 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.Köylerde ahırların büyük bölümünün yıkılması sonucu yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvankalarak telef oldu. 4 köydeki okulların kısmen yıkılması ya da ağır hasarlı olması nedeniyle öğrencilerin, mağdur olmamaları için taşımalı eğitim sistemiyle geçici olarak ilçeye götürülecekleri bildirildi.AFAD vatandaşlara, "Hasarlı yapılara girmeyin" uyarısında bulundu.İçişleri Bakanı Soylu, yaralıları hastanede ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ise "39 vatandaş yaralandı. Bunlardan 2'si yoğun bakımda. 12 vatandaş taburcu edildi. 250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta ağır hasar var. Şu an 2 binin üzerinde sıcak yemek dağıtılıyor üç öğün" diye konuştu.Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.Öte yandan dün saat 15.40'da Manisa'da merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntıda can ve mal kaybı olmadı.Gelenler Köyü İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Ferhat Tulan, öğrencilere kurs vermek için okulda bulunduğu sırada depremi yaşadığını belirterek "Henüz öğrenciler gelmemişti. Ortalık toz bulutu oldu. Koşarak enkazların bulunduğu alana gittim. Enkaz altında 'Belim kırıldı' diye bağıran yaşlı bir kadını görünce, müdahale edip çıkardım. Ekipler kısa sürede köye ulaştı" dedi.Özpınar'da yaşayan Nebahat Fırat, çamaşır asmak için bahçeye çıktığı sırada depreme yakalandı. Ancak eşi Reis, çocukları Hasret, Fatma, Defne ve Muhammet Fırat evdeydi. Enkaz altında kalan ailesi, hayatını kaybetti.Kürtçe ağıt yakan Nebahat Fırat, "Allah'ım bana yardım et" dedi. Çiftin 4 çocuğunun ise ilçedeki yurtta olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU