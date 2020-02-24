Rize emniyet müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi: 10 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yeniden soruşturma açılan Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.



İŞLEMLER TAMAMLANDI

Hakimlik, şüpheli Sarıcaoğlu'nun 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 ve 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

FETÖ'DEN TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri de tamamlandı. 10 şüpheli 'FETÖ Terör Örgütü' üyeliğinden tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 itirafçı hakkında adli kontrol kararı talep edildi.