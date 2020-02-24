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Son dakika: Başkan Erdoğan 'a gidecek

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye Cumhurbaşkanı , Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı dolayısıyla yarın Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 14:52 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konsey toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Bakü'de yapılacak.

ELE ALINACAK KONULAR:

Konsey toplantısında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Toplantı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidecek
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