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: Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan müjde! Tüm ödemeler tek sayfada olacak...

... Cumhurbaşkanı Yardımcısı önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, "'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, , ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek." dedi.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 15:23 ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan müjde! Tüm ödemeler tek sayfada olacak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay müjdeyi duyurdu. Oktay yaptığı açıklamada milyonları yakından ilgilendiren ödemelerin tek sayfada toplanacağını duyurdu. Oktay, "Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşların ayrı ayrı kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmadan farklı iş ve işlemleri yapabilecekleri Tek Durak Hizmet Noktası'nın pilot çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan müjde! Tüm ödemeler tek sayfada olacak...
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