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Son dakika: 'de yasa dışı operasyonu

Son dakika gelen bilgilere göre 'de düzenlenen yasa dışı operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 10:56 ABONE OL
Son dakika: Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasadışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi. Kentte 10 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

3 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 11 bilgisayar ile yasa dışı bahisten elde edilen 3 bin TL ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 5'i serbest kalırken C.G., D.A., N.C., Y.E., S.İ., M.T., H.B. ve O.A ise adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
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