Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.Diğer taraftan Suriye'nin Tel Abyad kentinde 5 terörist sağ olarak yakalandı. Bakanlık yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin Suriye Lirası ele geçirildiğini bildirdi. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist de Şırnak/Silopi ve Mardin/ Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu. ANKARAŞIRNAK'IN Cizre İlçesinde kapatılan BDP'nin İlçe binasında saklanarak bir polisi şehit ettikten sonra yakalanan İran uyruklu terörist Hiriş Menberi'nin aynı zamanda Aktütün karakol baskınına katılan teröristlerden olduğu ortaya çıktı. Terörist 18 güvenlik görevlisini şehit etmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçlarından 19 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

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