Son dakika: Başkan Erdoğan: Yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Böyle bir toplantıya başkanlık etmekten duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum.Tüm Azerbaycan halkına da şahsım, heyetim, tüm milletim adına baş sağlığı dileklerini ifade etmek istiyorum. Bugün görüşmelerde zaten bakan arkadaşlarımız karşılıklı olarak birbirleriyle gerekli görüşmeleri yaptılar.Geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev,Bu seçimlerin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyduk. Kıymetli kardeşim Aliyev'in önderliğinde gerçekleştirilmekte olan reform sürecini de takdirle izliyor, takip ediyoruz. Reform sürecini desteklemek amacıyla da her alanda tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.