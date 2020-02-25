Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Azerbaycan'ı son olarak 15 Ekim'de ziyaret etmiştim. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ise 30 Kasım'da Türkiye'de ağırladık. Sayın Aliyev ile farklı vesilelerle telefonda görüşüyoruz.

AZERBAYCAN İLE TİCARET HACMİMİZ YÜZDE 25 ARTTI

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki üst düzey ziyaret yoğunluğu, stratejik ortağımızla muhabbetimizin geldiği noktayı da gösteriyor. Azerbaycan ile 2019 yılında ticaret hacmimiz yüzde 25 arttı ancak 2015'te yakaladığımız 5 milyar dolar seviyesinin gerisindeyiz.

Ülkemizin Azerbaycan'daki doğrudan yatırımları 11 milyar doları buluyor. Azerbaycan'ın yatırımları ise 20 milyar dolara yaklaşıyor. Bundan sonra da Azerbaycan'ın imar ve kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.

SORU - CEVAP

(İdlib) Yol haritasıyla ifademiz şu anda malum Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib'de gerek Libya'da yaşanan bir süreç var. Öncelikle İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Bunu en üst düzeyde Sayın Putin'le ben görüşüyorum, aynı zamanda bakan arkadaşlarımız da görüşüyor. Bu işin bir de Libya ayağı var.

WAGNER GRUBUNUN PARASAL KAYNAĞI ABU DABİ YÖNETİMİDİR

Libya ayağında da Rusya ile görüşmemiz var. Orada Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Bunun yanında Abu Abi yönetimi yer alıyor. Bunun yanında da Wagner denilen Rusya bağlantılı bir grup var. Bunun parasal kaynağının Abu Dabi olduğunu biz biliyoruz.

Bütün bunların değerlendirmesini Türkiye olarak biz Rusya ile yürütüyoruz. Sayın Putin'le en üst düzeyde görüşmeler yaparak yol haritamıza devam ediyoruz. Bakıyorsunuz Rusya rejime en üst düzeyde destek veriyor. Bunun tespitleri elimizde. Bizim burada 911 km sınırımız varken, biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız onlar mı olacak? Bütün bu tacizler, sınırımıza olan yüklenmeler bunu neyle izah edeceğiz? Buna eli bağlı mı duracağız? Şu anda 3.5-4 milyon Suriyeli bizim ülkemizde. Biz insanı, vicdani her türlü değer yargılarını göz önüne alıyoruz.

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