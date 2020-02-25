Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Eminönü'nde otelde yangın

'nde otelde

'nde bulunan bir otelde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 10:52 ABONE OL
Eminönü'nde otelde yangın

EMİNÖNÜ'nde 4 katlı otelin 4. katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Fatih, Mimar Hayrettin Mahallesi Tiyatro Caddesi Balipaşa yokuşunda bulunan 4 katlı otelin 4. katında saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelden yoğun duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eminönü'nde otelde yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN