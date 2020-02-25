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eski Başkanı için son dakika kararı: 2 dava birleştirildi

Eski Başkanı hakkında Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında açılan yeni davanın, ilk duruşmada aynı örgüt kapsamında Ankara'da görülen dava ile birleştirilmesine karar verildi. İşte Demir ve yardımcısının yargılandığı davaya ilişkin alınan son dakika kararı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 11:20 ABONE OL
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir için son dakika kararı: 2 dava birleştirildi

Hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar Demir ve eski ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

İKİ AYRI FETÖ DAVASINDAN YARGILANIYORDU, BİRLEŞTİRİLDİ

Sanık Demir'in dosyasının Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, aynı örgüt kapsamında görülen başka bir dava ile birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanık Pekşen'in dosyasının ise tefrik edilmesine hükmetti.

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Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Demir ve Pekşen'in de bulunduğu 5 sanıktan 3'ü, yargılandıkları 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, Demir ve Pekşen'in dosyaları ise tefrik edilmişti.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA"

Mahkeme heyeti, askeri lise sınavları soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Demir ile Pekşen hakkında TCK'nin 257. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan kovuşturma açılması için ilgili kuruma yazı yazılmasına hükmetmişti.

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ÖSYM eski Başkanı Ali Demir için son dakika kararı: 2 dava birleştirildi
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