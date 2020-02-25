Kayseri'de DEAŞ'a büyük operasyon: 3 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 Suriye uyruklu, gözaltına alındı. Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Giriş Tarihi: 25.2.2020 10:48Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 10:49ABONE OL
Bu kapsamda, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 3 Suriyeli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el koyulurken, soruşturma sürdürülüyor.