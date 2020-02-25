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'de 'a büyük operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

'de, terör örgütü  içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 uyruklu, gözaltına alındı. Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 10:49 ABONE OL
Kayseri'de DEAŞ'a büyük operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 3 Suriyeli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el koyulurken, soruşturma sürdürülüyor.

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Kayseri'de DEAŞ'a büyük operasyon: 3 kişi gözaltına alındı
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