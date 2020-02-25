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Son dakika: Pendik'te 79 adrese büyük operasyon! Gözaltılar var

Megakentte zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Son dakika gelen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Pendik'te yaptığı operasyonda 79 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Tam 300 polisle gerçekleştirilen son dakika operasyonda güvenlik güçleri adreslere tek tek giriş yaptı ve gözaltıları yaptı. Ele geçirilen maddeler ile gözaltına alınanlar emniyete götürüldü. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 08:18 ABONE OL
Son dakika: Pendik'te 79 adrese büyük operasyon! Gözaltılar var

Son dakika haber: İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 300 polisin katıldığı büyük operasyonda gözaltılar var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Pendik'te 79 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

300 POLİS KATILDI

Polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapılacak adresler tek tek tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyona özel harekat, terör ve organize şube müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 300 polis katıldı.

Adreslere giren ekipler evlerde aramalar yaptı.

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Son dakika: Pendik'te 79 adrese büyük operasyon! Gözaltılar var
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