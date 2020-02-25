Son dakika: Pendik'te 79 adrese büyük operasyon! Gözaltılar var

Son dakika haber: İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 300 polisin katıldığı büyük operasyonda gözaltılar var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Pendik'te 79 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



300 POLİS KATILDI



Polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapılacak adresler tek tek tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyona özel harekat, terör ve organize şube müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 300 polis katıldı.



Adreslere giren ekipler evlerde aramalar yaptı.





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