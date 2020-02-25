Son dakika haberi: FETÖ'ye peş peşe operasyonlar

Son dakika haberine göre 24 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 37 şüpheliye yakalama kararı çıkarıldı.

Son dakika! 24 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı | Video

Konya merkezli 24 ilde, FETÖ'nün TSK içindeki kripto üyeleri olduğu iddia edilen 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 askere yönelik operasyon başlatıldı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda, TSK içindeki kripto üyeler deşifre edildi. Bunun üzerine 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 asker hakkında yakalama kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri de Konya merkezli 24 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon sürüyor.

ANKARA'DA DA OPERASYON!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanması mensubu oldukları tespit edilen 20'si Bylock kullanıcısı olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 13'ü yakalandı.