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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan '' açıklaması! 'de koronavirüs vakasına rastlanmadı

ile ilgili bilgilendirmede bulundu. 'dan 'ye gelen uçak ve Türk yolcular hakkında açıklama yaptı. Uçağın 'ya yönlendirilmesinin sebebinin, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olması olduğunu belirten Koca, "140 kişi içinde ateşi olan kimse bulunmamaktadır. Yolcuların ilk bulgularında virüs belirtisi yok." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 18:47 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması! Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye gelen uçak ve Türk yolcular hakkında açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır.

(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı.

140 kişi içinde ateşi olan kimse bulunmamaktadır. Yolcuların ilk bulgularında virüs belirtisi yok.

İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz.

İran'ın Kum ve Meşhed şehirlerinden uçuşa izin verilmeyecek.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması! Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı
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