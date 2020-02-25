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Tüm dünyada savaş suçlusu olarak aranan 'lı suikastçı sözde komutan ve oğlu adliyede

'da yakalanan 'lı infazcı sözde komutan ve oğlu, ek gözaltı süresi talebi için adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 11:58 ABONE OL

Bütün dünyada savaş suçlusu olarak aranan, terör örgütü DEAŞ'ın infaz timinde bulunan, Deyrizor'a bağlı El Meadin ve El Bukemal bölgelerinde komutanlık yapan ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanan Abu Taki Alshamy kod adlı Yusuf El Abdulkerim ile örgüt üyesi oğlu Kemal El Hacı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam eden işlemlerinin ardından gözatlı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi. Ayrıca Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak Bursa'ya getirilen sözde komutanın eşi Büşra Abdülrezzak ve diğer oğlu Vail El Hasan, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Tüm dünyada savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'lı suikastçı sözde komutan ve oğlu adliyede
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