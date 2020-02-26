15 milyar dolar ticaret hedefi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Aliyev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesi konuşan Erdoğan, önceki gün Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olan İbrahim Veliyev ve önceki saldırılarda şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev, 'Yukarı Karabağ Azerbaycan'dır!' diyerek görüşünü açıkça ifade etmişti. Aynı hususun altına Türkiye olarak biz de imzamızı atarak burada ifade etmek istiyorum" dedi. Toplantının ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan şunları söyledi:* 14 muhtıra ve metin imza altına aldık. Bunların içinde en önemlisi tercihli ticaret anlaşması. Bu işin ekonomik boyutunu teşkil ediyor. Siyasi noktada önemli bir adım, Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmekte. Kurulacak 160 kilometrelik hat ile Nahçıvan doğalgazda daha rahat zemini yakalayacak.* Ticaret hacmimiz 2019'da 4.4 milyar doları buldu. Bunu 2023'te 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz bu, bunu da yakalamamız lazım.* Dayanışmamız terörle mücadelede de omuz omuza devam ediyor. Dört bir yanımız çatışma, terör ve asayiş sorunlarıyla boğuşurken, Türkiye ve Azerbaycan adeta birer istikrar abidesi olarak yükseliyor. Hiç şüphesiz bunu sarsılmaz ilişkilerimiz kadar, güçlü ordularımıza da borçluyuz.* Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Minsk Üçlüsü'nün burada ne yazık ki samimi davranmadığını ifade etmek durumundayım. Çünkü yaklaşık 25 yıl oldu.* Yarın (bugün) Hocalı Katliamı'nın 28'inci yıldönümünü yad edeceğiz. Hocalı'da 106'sı kadın, 63'ü çocuk 613 kardeşimiz hunharca şehit edildi. Tarihe "siyah gece" olarak geçen Hocalı katliamını unutmadık, unutmayacağız.Aliyev ise konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan arasında hiçbir fikir ayrılığı olmadığını belirterek "Sayın Erdoğan'ın yorulmaz faaliyetleri neticesinde Türkiye bugün dünya çapında güç merkezi. Türkiye'nin gücü bizimi gücümüzü arttırır. Eminim ki bundan sonra biz her zaman birbirimizin yanında olacağız" dedi. Aliyev daha sonra Erdoğan onurana yemek verdi.İki ülke arasında, tercihli ticaret, karşılıklı vize muafiyetinin 30 günden 90 güne çıkarılması, nakdi yardım protokolü, askeri mali işbirliği, enerji ve madencilik, gençlik ve spor alanında işbirliği, rekabet politikası alanında işbirliği, standardizasyon, akreditasyon ve meteoroloji alanlarında, Kars-Nahçivan Demiryolu Hattı Projesi, güvenlik işbirliği, TRT-AZTV işbirliği, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, DEİK ile Azerbaycan'da İhracatın ve Yatırımların Teşviki Fonu arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

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