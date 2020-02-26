6 yıl önce dönüşüme ‘hayır’ dediği ortaya çıktı

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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u 'telefonlarına çıkmamakla', İBB Meclisi'ni ise 'kentsel dönüşüm projesini engellemekle' suçlayarak eylem yaptı. Ancak Başkan Hançerli'nin 2014'te Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi yapmak için dönemin belediye başkanına yetki verilmesini öngören teklifi reddeden komisyonun başkanı olduğu ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm yetkisi isteyen ve talebi reddedilen eski Başkan Handan Toprak Benli, "Hançerli'nin bu yaptığı resmen ikiyüzlülük. Ben göreve geldiğim ilk gün arkadaşlarımı toplayıp, "Avcılar'ın en önemli sorunu deprem. Bu konuda hızlı bir çalışma yapıp sorunu çözmemiz lazım' dedim. Bu çerçevede başkan olarak hem imar komisyonuna, hem de hukuk komisyonuna birer yazı yazarak yetki istedim. O dönem Hukuk Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda meclis üyemiz olan Turan Hançerli, "Olumsuz görüş vererek" teklifimizi, talebimizi reddedenlerin başında geliyordu. Oturma eylemi ve her gün yaptığı açıklamaları samimi bulmuyorum" dedi.