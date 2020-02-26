Bakan Albayrak'tan 'Hocalı Katliamı' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992'de yaşanan katliamda yaşamını yitirenler için anma mesajı paylaştı.
Bakan Albayrak mesajında, "Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." dedi.
Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın. pic.twitter.com/IJHuva5fRA— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 26, 2020