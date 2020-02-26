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Bakan Albayrak'tan '' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." dedi.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 11:23 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan 'Hocalı Katliamı' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992'de yaşanan katliamda yaşamını yitirenler için anma mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak mesajında, "Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." dedi.

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Bakan Albayrak'tan 'Hocalı Katliamı' mesajı
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