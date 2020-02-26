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Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

Türkiye 'ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.2.2020 10:05 ABONE OL

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 66 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunRTE" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.

Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, siyasiler, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi ile vatandaşlar yaptıkları paylaşımla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafına sıklıkla yer verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama
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