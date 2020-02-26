Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Başkan Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah'a şükürler olsun.İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız..." dedi.

Albayrak ayrıca paylaşımında #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketini kullandı.

Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah'a şükürler olsun.

İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız... #İyikiDoğdunMilletinAdamı pic.twitter.com/199BWM8YeO — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 26, 2020