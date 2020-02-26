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Hazine ve Maliye Bakanı Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26 Şubat 1954 doğumlu olan Başkan bugün 66 yaşına girdi. Hazine ve Maliye Bakanı da sosyal medya hesabından bu özel gün için bir video yayınlayarak Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Bakan Albayrak mesajında "Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah’a şükürler olsun. İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız..." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 11:31 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Başkan Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah'a şükürler olsun.İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız..." dedi.

Albayrak ayrıca paylaşımında #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
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