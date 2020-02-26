HDP kongresinde terör propagandasına 14 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da gerçekleştirilen Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin 4. Olağan Kongresinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 kişinin ise arandığı bildirildi. HDP'nin 4. Kongresi geçtiğimiz pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilmişti. Kongrede, PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulmuş, CHP'ye ise ittifak çağrısı yapılmıştı. Skandal Kongrede aynı zamanda İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan' ın geçmişte çekilen fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisi yapılmıştı. Tepki çeken kongreyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir" denildi.