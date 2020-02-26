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Mardin merkezli 4 ilde operasyon! Gözaltılar var...

Son dakika gelen bilgilere göre Mardin merkezli 4 ilde terör örgütü 'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 muvazzaf asker ile 1 polis memuru gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.2.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 12:06 ABONE OL
Mardin merkezli 4 ilde operasyon! Gözaltılar var...

Son dakika haber: Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ mensuplarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, il emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ VE...

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, haklarında mahrem imamlar tarafından sabit ankesörlü hatlardan ardışık arama kayıtları ve FETÖ ile iltisakları olduğu yönünde beyanları bulunan şüphelileri tespit etti. Mardin ile Mersin, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Üsteğmen N.E, Astsubay Kıdemli Çavuş Y.Ö, Uzman Jandarma S.A. ile polis memuru F.E. adreslerinde, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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Mardin merkezli 4 ilde operasyon! Gözaltılar var...
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