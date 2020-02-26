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Son dakika: ’nda ilginç sergi! Adliyeye girişlerde ele geçirilen aletler şoke etti

'na girmek isteyen kişilerin üzerinde bulunarak el konulan eşyaların sergisi düzenlendi. Adliyesi Güvenlik tarafından gerçekleştirilen sergide çok sayıda façata, bıçak ve tornavidanın bulunması dikkat çekti. Ayrıca sergide biber gazının yanı sıra çok fazla makasın da bulunması şaşırttı. Adliyeye girişlerde güvenlik kontrolünün önemi bir kez daha kanıtlanmış oldu. Sergiye ilişkin bilgi veren Başsavcı Vekili Zafer Koç, "Şaşırmamak mümkün değil. İnsanın aklına gelemeyecek şekilde dizayn edilmiş materyaller mevcut" dedi.

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FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 26.2.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 12:21 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı’nda ilginç sergi! Adliyeye girişlerde ele geçirilen aletler şoke etti

Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'nda bir sergi gerçekleştirildi. Adalet Sarayı'na gelen vatandaşların üzerinden çıkan ve el konulan ya da unutulan eşyaların sergilendiği masalarda dikkat çeken aletler yer aldı.

UNUTULANLAR DA ŞAŞIRTTI

Unutulan saat, yüzük, tesbih, telefon, kolye, rozet, zincir, komanda, ses kayıt cihazı, tarayıcı, klavye, ajanda, diploma ve kulaklıkların yanı sıra el konulan eşyalar ağızları açık bıraktı. Adliyeye tornavida, falçata, bıçak ve biber gazı ile girilmek istendiği anlaşılan sergide onlarca delici aletin bulunması dikkat çekti.

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Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı’nda ilginç sergi! Adliyeye girişlerde ele geçirilen aletler şoke etti
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