Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı’nda ilginç sergi! Adliyeye girişlerde ele geçirilen aletler şoke etti

İstanbul Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'nda bir sergi gerçekleştirildi. Adalet Sarayı'na gelen vatandaşların üzerinden çıkan ve el konulan ya da unutulan eşyaların sergilendiği masalarda dikkat çeken aletler yer aldı.

UNUTULANLAR DA ŞAŞIRTTI

Unutulan saat, yüzük, tesbih, telefon, kolye, rozet, zincir, komanda, ses kayıt cihazı, tarayıcı, klavye, ajanda, diploma ve kulaklıkların yanı sıra el konulan eşyalar ağızları açık bıraktı. Adliyeye tornavida, falçata, bıçak ve biber gazı ile girilmek istendiği anlaşılan sergide onlarca delici aletin bulunması dikkat çekti.