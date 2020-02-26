Son dakika: Türk-Rus heyeti İdlib için bir araya geliyor! Rus heyet Ankara'da

Türk ve Rus heyetleri, İdlib'deki duruma ilişkin yaptıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha görüşecek.

AKŞAM DIŞİŞLERİ'NDE TOPLANTI

Rusya heyet bugün öğleden sonra Ankara'da olacak.

AKŞAM SAATLERİNDE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Ankara, rejimin garantörü olarak Rusya'nın üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayacak.

SOÇİ MUTABAKATI BİR KEZ DAHA HATIRLATILACAK

İdlib'e yönelik saldırıların durması, Soçi Mutabakatı'na tam olarak uyulması ve bu kapsamda Türk gözlem noktalarının görevlerini sürdürmesi gerektiğinin altı çizilecek.

ÖNCEKİ GÖRÜŞME SONUÇSUZ KALDI

Ankara ve Moskova'da daha önce yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

Ankara, Moskova'nın önerilerinin tatmin edici olmadığını açıklamıştı.