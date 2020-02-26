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Son dakika: Türk-Rus heyeti için bir araya geliyor! Rus heyet Ankara'da

'deki son durumla ilgili Rus heyeti az önce Esenboğa Havalimanı'na indi. Üçüncü tur görüşmelerinin adresi ise Dışişleri Bakanlığı. Saat 18.00'de başlayacak görüşmeler, liderlerin görüşmesi öncesi kritik önemde... Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada pozitif sonuçlar üretecek görüşmeler' beklentisinde oldukları ifade edildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.2.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 14:44 ABONE OL
Son dakika: Türk-Rus heyeti İdlib için bir araya geliyor! Rus heyet Ankara'da

Türk ve Rus heyetleri, İdlib'deki duruma ilişkin yaptıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha görüşecek.

AKŞAM DIŞİŞLERİ'NDE TOPLANTI

Rusya heyet bugün öğleden sonra Ankara'da olacak.

AKŞAM SAATLERİNDE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Ankara, rejimin garantörü olarak Rusya'nın üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayacak.

SOÇİ MUTABAKATI BİR KEZ DAHA HATIRLATILACAK

İdlib'e yönelik saldırıların durması, Soçi Mutabakatı'na tam olarak uyulması ve bu kapsamda Türk gözlem noktalarının görevlerini sürdürmesi gerektiğinin altı çizilecek.

ÖNCEKİ GÖRÜŞME SONUÇSUZ KALDI

Ankara ve Moskova'da daha önce yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

Ankara, Moskova'nın önerilerinin tatmin edici olmadığını açıklamıştı.

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Son dakika: Türk-Rus heyeti İdlib için bir araya geliyor! Rus heyet Ankara'da
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